Sergio Bonelli Editore presenta "Io sono Zagor" – Nuova edizione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Arriva in libreria IO, la, preziosadel volume dedicato allo Spirito con la Scure, il personaggio ideato da Guido Nolitta (pseudonimo di)e creato graficamente da Gallieno Ferri. IOpropone un ritratto in prima persona dell’invincibile giustiziere di Darkwood, in un appassionante percorso tra fumetto e racconto. Il suo vero nome è Patrick Wilding, ma gli indiani lo chiamano Za-Gor-Te-Nay, “Lo Spirito con la Scure”. Sulla Vecchia Frontiera americana della prima metà del Diciannovesimo secolo,si batte per mantenere la pace, proteggere le tribù indiane e dare la caccia ai malfattori. Vestito del suo inconfondibile costume rosso dalla foggia indiana, con il simbolo dell’Uccello Tuono sul petto, combatte per la Giustizia, usando la pistola, ma soprattutto una scure di pietra che maneggia con incredibile maestria.