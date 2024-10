Quotidiano.net - Scurati: “La guerra? Il fascismo la volle fin dalle sue origini”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024 – “Parliamo del libro, vero?”. Dopo le polemiche sulla censura Rai del suo monologo dello scorso 25 aprile e quella, recente, sulla sua partecipazione alla Fiera del libro di Francoforte, Antonioha voglia di parlare solo della sua ultima fatica letteraria, il quarto volume della sua storia di Benito Mussolini, M. L’ora del destino, appena pubblicato da Bompiani, in cui racconta dell’Italia fascista durante la SecondaMondiale. Italian writer Antonioattends the red carpet of the movie M - Il figlio del secolo (M - Son of the Century) presented out of competition during the 81st International Venice Film Festival at Venice Lido, on September 6, 2024. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) “Questo quarto volume, per impegno e importanza dei fatti narrati, per me è sullo stesso livello del primo, M.