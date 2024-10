Agi.it - Scoperta una banca cinese fantasma, sequestri per 116 milioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Centinaia di container provenienti dalla Cina e contenenti principalmente abbigliamento e accessori, transitati dalla Grecia e immessi in consumo in Italia dopo una serie di triangolazioni con svariate societàitaliane, bulgare e greche in evasione di Iva e dei dazi doganali, avrebbero sottratto al fisco oltre 500di euro, una liquidità illecita poi ripulita mediante un sofisticato sistema di riciclaggio, realizzato mediante l'utilizzo di una Chinese Underground Bank, dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, situati in Civitanova Marche e Corridonia, nelle Marche. Due persone, ritenute i promotori dell'organizzazione, sono finiti in carcere, per altri cinque sono stati disposti gli arresti domiciliari, con l'uso del braccialetto elettronico, e per altre due l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.