Regione Puglia, Emiliano: «No a un terzo mandato, aspetto un segnale da Decaro» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un passo indietro, o meglio, di lato, quello che sembra intenzionato a fare Michele Emiliano, alla guida dalla Regione Puglia dal 2015 e riconfermato nel 2020, ma che non si candiderà per le prossime elezioni nel 2025. «Sono ricandidabile, la questione non è tecnica: la legge elettorale non è mai stata adeguata al limite dei mandati», ha spiegato a Telenorba, nella puntata del Graffio che andrà in onda la sera del 25 ottobre. Niente percorso alla Zaia in Veneto quindi: «La questione è politica, ho investito nella costruzione della generazione successiva e questa è pronta. Dunque, l’idea di non ricandidarsi sarebbe dettata solamente da intenzioni personali e riflessioni politiche». Lettera43.it - Regione Puglia, Emiliano: «No a un terzo mandato, aspetto un segnale da Decaro» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un passo indietro, o meglio, di lato, quello che sembra intenzionato a fare Michele, alla guida dalladal 2015 e riconfermato nel 2020, ma che non si candiderà per le prossime elezioni nel 2025. «Sono ricandidabile, la questione non è tecnica: la legge elettorale non è mai stata adeguata al limite dei mandati», ha spiegato a Telenorba, nella puntata del Graffio che andrà in onda la sera del 25 ottobre. Niente percorso alla Zaia in Veneto quindi: «La questione è politica, ho investito nella costruzione della generazione successiva e questa è pronta. Dunque, l’idea di non ricandidarsi sarebbe dettata solamente da intenzioni personali e riflessioni politiche».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emiliano - no al terzo mandato : “voglio archiviarmi da solo” Presidente della Regione Puglia - Di seguito un comunicato diffuso da Telenorba: “Terzo mandato? La questione non è tecnica, io sono candidabile. La nostra legge elettorale non è stata mai adeguata al limite dei mandati, se lo facessimo il conteggio ripartirebbe da zero (e quindi ... (Noinotizie.it)

Sostegno economico alle eccellenze sportive : Regione Puglia premia atleti e società - La Regione Puglia ha pubblicato l'Avviso a sostegno delle eccellenze sportive pugliesi che si sono distinte nella stagione 2023-2024. Il bando è rivolto agli atleti e alle squadre che hanno conquistato il podio, e quindi un posto tra il primo e il ... (Today.it)

Puglia prima regione per “soldout” carcerario. Sindacato della penitenziaria : “Cambiare vertici del Dap” - LECCE –  La Puglia prima regione in Italia per sovraffollamento carcerario: i riflettori sul fenomeno continuano a restare accesi. Dopo la visita a Borgo San Nicola, giovedì scorso, della senatrice Ilaria Cucchi assieme ai garanti per diritti dei ... (Lecceprima.it)

Minori maltrattati in Puglia - alto tasso di rischio nella regione : "Necessario potenziare i servizi a tutela dell'infanzia" - Non è facile essere bambini nel sud Italia e la Puglia è una delle Regioni che presenta i maggiori rischi. È quanto emerge dall’Indice regionale sul maltrattamento e la cura all’infanzia in Italia, realizzato da Fondazione CESVI e presentato ... (Baritoday.it)