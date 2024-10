Iodonna.it - Per l'ex eccentrica California Gurl, un compleanno importante. E una nuova era in fatto di look: taglio netto col passato?

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «Make it like your birthday everyday» cantava nella sua hit, Birthday, del 2013. Il monito del brano tratto da uno dei suoi album di successo, Prism, risuona più che mai oggi, nel giorno del suo. Katy Perry compie 40 anni, ha pubblicato a settembre 2024 l’ultimo album 143, ma sembra aprirsi solo oggi, con rinnovato entusiasmo, alla moda. Uno stile, il suo, che è decisamente maturato con l’età.