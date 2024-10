Gaeta.it - Papa Francesco promuove la solidarietà a Roma: la chiamata ad affrontare le disuguaglianze sociali

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi è recentemente confrontato con i fedeli nella basilica di San Giovanni in Laterano, dove ha partecipato all’assemblea “Ricucire lo strappo, oltre le”. Durante l’incontro, ilha lanciato un appello per un impegno collettivo volto a creare una rete solidale nella capitale, afflitta da problematiche di diversa natura, tra cui povertà educativa, sanitaria, lavorativa e abitativa. Sottolineando che la lotta contro la povertà deve essere considerata un’urgenza ecclesiale, il Pontefice ha esortato tutti a costruire alleanze con le istituzioni, mettendo al centro la dignità umana. Il continuo impegno della Chiesa per la città diNella serata dell’assemblea,ha trovato una basilica affollata, con la partecipazione di un vasto gruppo di persone provenienti da vari ambitie religiosi.