Papà è morto era malato Lutto nella musica morto il famoso cantante autore di grandi successi

, ildopo una lunga battaglia contro la leucemia. La notizia è stata confermata dalla figliastra e non lascia spazio ad interpretazioni. I fan in tutto il mondo piangono la scomparsa di un grande interprete che nonostante l'età continuava a far sognare tanti amanti della sua. L'uomo è scomparso all'età di 86 anni il 29 settembre presso il centro medico Eisenhower a Rancho Mirage, in California. Stiamo parlando del leggendario Jack Jones, il celebrevincitore di Grammy noto per hit come "Lollipops and Roses", "Wives and Lovers" e "The Impossible Dream".