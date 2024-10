.com - Nasce il Premio Teatrale Maurizio Costanzo: è dedicato ai detenuti

(Di venerdì 25 ottobre 2024)ilai, una realtà che è sempre stata molto a cuore al grande giornalista: com’è nato il progetto e cosa fare per partecipare “Abbiamo pensato di intitolare unalla figura diperché sappiamo quanto era importante per lui, non solo il teatro, ma anche la possibilità che arrivasse a tutti, nessuno escluso, a maggior ragione, in carcere.ha sempre pensato che la scrittura, giornalistica, ma anche narrativa sia per il cinema sia per la televisione, è un modo per conoscere sé stessi, serve a fare ordine nel caos interiore con cui tutti noi dobbiamo fare i conti, non solo chi deve farli con la legge”.