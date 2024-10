MotoGp Marquez comanda le prequalifiche del venerdì

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (askanews) – Marc, arrivato sull’onda del successo australiano, ha messo dietro i due contendenti al titolo nelledel Gp di Thailandia, terz’ultimo appuntamento del Mondiale. Martin, in gran forma, ha firmato il secondo miglior tempo, Bagnaia s’è fermato in quarta posizione, preceduto anche dal compagno di squadra Bastianini. Non è la prima volta che il campione della Ducati parte inseguendo dal, ma la posta in palio, la necessità di marcare da vicino Martin, e possibilmente di stargli davanti per recuperare punti in classifica, cambiano le prospettive. Pecco è rientrato spesso al box, la moto non risponde come vorrebbe. La mimica del corpo, la testa che scuote, sono i sintomi di una situazione tecnica incerta. In un weekend delicato, vista la posta in palio, il livello di nervosismo inevitabilmente sale.