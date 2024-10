Milano, tutto sul piano casa: 10mila nuovi alloggi a prezzi accessibili (Di venerdì 25 ottobre 2024) Circa 300mila metri quadrati di aree comunali da mettere a disposizione e un obiettivo di lungo periodo: realizzare 10mila alloggi a costi accessibili, per chi abita a Milano e nella città metropolitana, entro i prossimi 10 anni. Prende il via il piano straordinario per la casa del Comune di Milano. A presentarlo, giovedì 24 ottobre, sono stati il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessore alla casa Guido Bardelli, al termine della riunione di Giunta che ha approvato la delibera di indirizzo politico. Il sindaco di Milano Sala: “La casa è un diritto che va garantito” “La casa è un diritto che va garantito e tutelato – ha commentato il sindaco Beppe Sala – . Lapresse.it - Milano, tutto sul piano casa: 10mila nuovi alloggi a prezzi accessibili Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Circa 300mila metri quadrati di aree comunali da mettere a disposizione e un obiettivo di lungo periodo: realizzarea costi, per chi abita ae nella città metropolitana, entro i prossimi 10 anni. Prende il via ilstraordinario per ladel Comune di. A presentarlo, giovedì 24 ottobre, sono stati il sindaco diGiuseppe Sala e l’assessore allaGuido Bardelli, al termine della riunione di Giunta che ha approvato la delibera di indirizzo politico. Il sindaco diSala: “Laè un diritto che va garantito” “Laè un diritto che va garantito e tutelato – ha commentato il sindaco Beppe Sala – .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano punta su 10mila nuove case a canone calmierato : chi ne ha diritto - Milano prova a rispondere al problema abitativo con le prime linee guida del Piano Casa, una mossa firmata dall’assessore Guido Bardelli che punta a dare una svolta alla situazione. Il piano comprende 10mila nuovi appartamenti a canone calmierato, ... (Quifinanza.it)

A Milano ci saranno 10mila nuove case a prezzi bassi : quanto costeranno - Diecimila appartamenti entro dieci anni ad affitto calmierato, non più di 80 euro al metro quadrato all'anno, per chi non può più permettersi la casa a Milano: idealmente, persone con redditi tra 1.500 e 2.500 euro al mese. È il piano ... (Milanotoday.it)

Milano al lavoro per un piano ambizioso : 10mila appartamenti a prezzi accessibili entro un mese - Facebook WhatsApp Twitter Il Comune di Milano sta preparando un Piano Casa che mira a facilitare l’accesso a 10mila appartamenti a prezzi accessibili per i cittadini. Questa iniziativa, illustrata dal sindaco Giuseppe Sala, nasce dall’esigenza ... (Gaeta.it)

Prezzi calmierati e 10mila nuovi posti : così Milano vuole battere il caro affitti per gli studenti - Tre obiettivi in agenda. Primo: trovare nuovi posti letto. Secondo: abbassare i prezzi di stanze e case. Terzo: rendere Milano più accessibile per chi arriva sotto la Madonnina per studiare. Venerdì mattina, a Palazzo Marino, si è tenuto un ... (Milanotoday.it)