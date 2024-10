Milano, i grandi vini ai Chiostri dell'Umanitaria (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024 – I Chiostri di San Barnaba questo weekend ospitano la prima edizione di CMB Wine Experience Milano. promosso e organizzato da MI-IT Eventi & Comunicazione. Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre si potranno assaggiare i vini di oltre cento cantine provenienti da tutto il mondo che hanno vinto una medaglia d’oro o d’argento nell’ultima edizione de Concours Mondial de Bruxelles, prestigioso concorso internazionale. In programma anche diverse masterclass guidate da esperti Onav. Tra le pecuiliarità della manifestazione l Lison Docg, denominazione italiana molto rara, l’Alvarinho portoghese, il Malbec argentino e anche un’etichetta dal Sudafrica. Ilgiorno.it - Milano, i grandi vini ai Chiostri dell'Umanitaria Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Idi San Barnaba questo weekend ospitano la prima edizione di CMB Wine Experience. promosso e organizzato da MI-IT Eventi & Comunicazione. Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre si potranno assaggiare idi oltre cento cantine provenienti da tutto il mondo che hanno vinto una medaglia d’oro o d’argento nell’ultima edizione de Concours Mondial de Bruxelles, prestigioso concorso internazionale. In programma anche diverse masterclass guidate da esperti Onav. Tra le pecuiliaritàa manifestazione l Lison Docg, denominazione italiana molto rara, l’Alvarinho portoghese, il Malbec argentino e anche un’etichetta dal Sudafrica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa mangiare a Milano dal 25 al 27 ottobre: eventi, nuove aperture e appuntamenti - La nostra selezione in fatto di nuovi ristoranti, aperitivi, eventi e ultime novità gastronomiche a Milano. Da non perdere durante questo weekend dal 25 al 27 ottobre 2024 ... (milanotoday.it)

Va in scena questo weekend la prima edizione di CMB Wine Experience Milano - I migliori vini italiani e del mondo premiati al Concours Mondial de Bruxelles per la prima volta in degustazione a Milano il 26 e 27 ottobre 2024 ... (horecanews.it)

Milano diventa capitale del vino, le migliori etichette al mondo ai Chiostri di San Barnaba: arriva la Cmb Wine Experience - Il 26 e il 27 ottobre la prima edizione della kermesse con i migliorii più importanti vini italiani e del mondo premiati al Concours Mondial de Bruxelles. Masterclass e degustazioni con oltre cento ca ... (milano.corriere.it)

I vini del Concours de Bruxelles alla conquista di Milano - che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre ai Chiostri di San Barnaba, tra i più antichi luoghi di Milano. Si tratta della prima edizione di CMB Wine Experience Milano, l’occasione per ... (ilgiornale.it)