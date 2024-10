Medio Oriente, raid israeliano in Libano uccide 3 giornalisti, ministro libanese: “Crimine di guerra” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Se l'azione sul campo di guerra persiste, continua anche quella in campo diplomatico, col segretario di Stato Usa Blinken che dopo il suo tour in Medio Oriente si trova oggi a Londra per incontrare i ministri degli Esteri della Giordania e degli Emirati Arabi Uniti, e il primo ministro ad interim del Libano L'articolo Medio Oriente, raid israeliano in Libano uccide 3 giornalisti, ministro libanese: “Crimine di guerra” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Medio Oriente, raid israeliano in Libano uccide 3 giornalisti, ministro libanese: “Crimine di guerra” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Se l'azione sul campo dipersiste, continua anche quella in campo diplomatico, col segretario di Stato Usa Blinken che dopo il suo tour insi trova oggi a Londra per incontrare i ministri degli Esteri della Giordania e degli Emirati Arabi Uniti, e il primoad interim delL'articoloin: “di” proviene da Il Difforme.

Medioriente - attacco israeliano a Jabalia : 150 tra morti e feriti - Nella notte, un attacco aereo israeliano su un complesso residenziale nel campo profughi di Jabalia ha provocato 150 tra morti e feriti. Lo scrive l’agenzia palestinese Wafa, sottolineando che tra le vittime ci sono donne e bambini. I residenti ... (Lapresse.it)

Medio Oriente - Blinken : diverse opzioni per porre fine alla guerra - In Medioriente anche oggi è stata una giornata di bombardamenti, vittime i civili. Sul fronte diplomatico il Segretario di Stato americano Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando “diverse opzioni” per porre fine alla guerra tra ... (Tv2000.it)

Gaza - 18 morti per le bombe su una scuola-rifugio per gli sfollati. Putin : il Medio Oriente sull'orlo di una guerra totale - Sono almeno 18 le vittime e 42 i feriti di un bombardamento israeliano su una scuola che accoglieva centinaia di sfollati nella Striscia di Gaza. L’attacco sulla scuola Al Suhada di Nuseirat, nel centro della Striscia, è avvenuto poco dopo ... (Gazzettadelsud.it)

Medioriente : Mossad - Cia e 007 Egitto a vertice domenica in Qatar - Milano, 24 ott. (LaPresse) – Il capo del Mossad, David Barnea, parteciperà domenica a un vertice in Qatar insieme al capo della Cia, al direttore dell’intelligence egiziana e al primo ministro del Qatar, nel tentativo di rinnovare i negoziati per ... (Lapresse.it)