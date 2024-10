Oasport.it - Max Verstappen contro tutti in F1: colleghi critici sulla sua condotta e la poca coerenza ad Austin

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Questione di. Quanto accaduto ad, nel sestultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, ha portato a trattare il solito tema dell’applicazione delle regole non in maniera lineare. Nel GP in Texas tante penalità e diversi modo di far valere le norme. Si pensi agli episodi con Lando Norris e Max, con il primo punito con 5? di penalità per aver completato il sorpasso fuori dalla pista e il secondo “immacolato” pur avendo spinto fuori dal tracciato Lando in curva-1, poco dopo il via. A questo proposito, si sono pronunciati in tanti. Il primo è stato l’ex pilota e campione del mondo del 1997, Jacques Villeneuve, che ha parlato senza mezzi termini degli Steward, come dei dilettanti. E poi sono seguite le considerazioni ai microfoni nell’appuntamento con i media in Messico degli altri racing drivers.