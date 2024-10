Maltempo a Milano, previste pioggia e temporali: scatta l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da domani, sabato 26 ottobre, scatterà l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico a Milano. La misura è stata diramata dalla protezione civile. Fanpage.it - Maltempo a Milano, previste pioggia e temporali: scatta l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da domani, sabato 26 ottobre, scatterà l'allertaper. La misura è stata diramata dalla protezione civile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tre giorni di pioggia senza tregua : scatta l'allerta meteo su Milano - Tre giorni di pioggia, da oggi fino a domenica. A Milano non si arresta la morsa del maltempo e la protezione civile del Comune ha informato che la Regione ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico dalle 12 di sabato 26 ottobre e fino ... (Milanotoday.it)

Previsioni meteo a Milano e in Lombardia - quanto durerà l’ottobrata? In arrivo pioggia e freddo - Una perturbazione nordatlantica è in arrivo sull'Italia settentrionale e porterà con sé anche un calo delle temperature: cosa aspettarsi fino al weekend (Ilgiorno.it)

Previsioni meteo Milano e Lombardia - spunta il sole ma poi torna la pioggia. Neve per Ognissanti? - Dopo un risveglio grigio e nuvoloso, la pioggia sembra avere le ore contate. La settimana inizierà all'insegna del bel tempo (Ilgiorno.it)

Temporale e rischio idrogeologico : a Milano è ancora allerta meteo - Dopo giorni di pioggia, anche la prima parte del venerdì si vivrà all'insegna del maltempo a Milano. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio ... (Milanotoday.it)