LIVE Italia-Malta 5-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Cantore entra e cambia l’inerzia del match. Le azzurre schiantano le ospiti in una partita a ritmi lenti (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un piacevole proseguimento di serata. Alla prossima DIRETTA, buon divertimento! La prossima amichevole delle Italiane è in programma martedì 29 contro la Spagna allo stadio Romeo Menti alle 18:15. Partite molto bene, le azzurre hanno tenuto il controllo del match per tutti i 90? senza mai, tuttavia, chiudere l’incontro nonostante le tante palle gol create. La netta superiorità tecnica viene fuori nel secondo tempo anche grazie alla marcia in più data da Sofia Cantore che accende la gara e infiamma lo stadio. FINITA!!! L’Italia schianta Malta 5-0 in una partita che fino all’80esimo è stata molto compassata e lenta. 90? Delirio negli ultimi 10 minuti di partita. Oasport.it - LIVE Italia-Malta 5-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Cantore entra e cambia l’inerzia del match. Le azzurre schiantano le ospiti in una partita a ritmi lenti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrafinisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un piacevole proseguimento di serata. Alla prossima, buon divertimento! La prossimadellene è in programma martedì 29 contro la Spagna allo stadio Romeo Menti alle 18:15. Partite molto bene, lehanno tenuto il controllo delper tutti i 90? senza mai, tuttavia, chiudere l’incontro nonostante le tante palle gol create. La netta superiorità tecnica viene fuori nel secondo tempo anche grazie alla marcia in più data da Sofiache accende la gara e infiamma lo stadio. FINITA!!! L’schianta5-0 in unache fino all’80esimo è stata molto compassata e lenta. 90? Delirio negli ultimi 10 minuti di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE F1 - GP Messico 2024 in DIRETTA : riparte la sessione dopo l’incidente tra Bearman e Albon - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08 Subito tutti all’attacco per recuperare tutto il tempo perduto. 21.06 TORNANO IN PISTA I PILOTI! 21.04 Impatto davvero forte tra le due vetture con la parte posteriore di Albon completamente andata ... (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Khachanov 1-6 - 4-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : azzurro sottotono - russo in semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV Si chiude la DIRETTA LIVE e il torneo di Matteo Berrettini, che ritroveremo in Francia tra pochi giorni. Un saluto sportivo!! 21:02 Ritroveremo il romano a Parigi-Bercy, ... (Oasport.it)

DIRETTA Serie A - Torino-Como 0-0 : Ci prova Nico Paz – LIVE - Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Vanoli e il Como di Fabregas in tempo reale Il Torino riceve il Como nel secondo anticipo del venerdì valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida ... (Calciomercato.it)

DIRETTA Serie A - Torino-Como 0-0 : si parte – LIVE - Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Vanoli e il Como di Fabregas in tempo reale Il Torino riceve il Como nel secondo anticipo del venerdì valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida ... (Calciomercato.it)