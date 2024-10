Lanazione.it - L'ex Cinema Apollo rischia di essere abbattuto per il restauro del Teatro Bellotti Bon

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Cascina, 25 ottobre 2024 - L’ex, entrato di recente nel patrimonio immobiliare del Comune di Cascina, potrebbedurante i lavori didelBon. L’amministrazione comunale aveva infatti inviato una nota alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno per sottoporre l’immobile al procedimento di verifica dell’interesse culturale del suddetto patrimonio immobiliare pubblico. “Non presentando interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, ha scritto la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, ilnon rientra tra i beni sottoposti a tutela o vincoli. “Sull’immobile in questione vengono meno, pertanto, gli obblighi che deriverebbero alla proprietà dalla sottoposizione del bene alla tutela”.