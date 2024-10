Sport.quotidiano.net - La svolta di Fabio Grosso. Il Sassuolo ritrovato ha messo le ali. Pierini e gli altri, rivoluzione esterni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) di Stefano FoglianiIl derby metterà le ali al? Lo sapremo presto, ma nel frattempo vale la pena sottolineare come le ali le abbia messe per davvero il, in questo caso fuor di metafora: da quando hai suoioffensivi la squadra ‘vola’. Lontanissimi – era ancora agosto – i tempi in cuiadattava sull’esterno Bajrami, o sposava soluzioni tattiche che ovviassero alle assenze, tra gli, di Berardi e Volpato, la cui stagione è cominciata in ritardo causa infortunio. Haentrambi, il, come ha, dopo le turbolenze estive, Laurientè, e ci ha aggiunto, sul finire del mercato, anche, aggiungendolo ad una batteria diche comprendeva anche Janis Antiste, che comunque un gol lo ha fatto, contro il Cesena, quando ancora glidisponibili erano numericamente ai minimi termini.