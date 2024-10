Dilei.it - La storia d’amore di Baldovino e Fabiola del Belgio

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 15 dicembre 1960, ilera in festa per le nozze di Ree l’aristocratica spagnolade Mora y Aragón. Il sì venne pronunciato nella cattedrale dei Santi Michele e Gudula a Bruxelles. Questo royal wedding segnò l’inizio di una relazione durata fino alla morte prematura dinel 1993. La grande fede religiosa è stato il punto in comune tra i due coniugi che li ha accompagnati per tutta la vita. Questo legame era un simbolo di integrità morale per la monarchia belga, che li rese una delle coppie reali più amate del Paese. Un matrimonio da favola Quando si sposarono,era già Re da 9 anni e la loro viene ricordata come una delle cerimonie più sfarzose mai viste in. La Cattedrale era addobbata con migliaia di garofani rosa spediti dalla Spagna, terra natale di