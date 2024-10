Superguidatv.it - Katia Ricciarelli interviene in diretta a Tale e Quale Show per giudicare la sua imitazione

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Durante la sesta puntata di2024, andata in onda questa sera, venerdì 25 ottobre, un momento di grande sorpresa e simpatia ha coinvolto il pubblico in studio e da casa: la grande sopranoè intervenuta indurante la puntata del programma condotto da Carlo Conti. Dopo l’esibizione di Carmen Di Pietro, che l’ha interpretata durante il programma. La performance di Carmen Di Pietro, intrisa di ironia e rispetto nei confronti dell’artista, ha suscitato risate e applausi, ma l’intervento telefonico dellaha aggiunto un tocco speciale alla serata.chiama a, con il suo inconfondibile stile e senso dell’umorismo, ha espresso apprezzamento per l’, accogliendo con sportività e affetto l’omaggio di Carmen Di Pietro.