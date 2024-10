Ilgiorno.it - I ciclisti ricordano Francesco Caputo: “Auto in divieto e sulle strisce, non è cambiato nulla”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024 – “Ora c’è un suv parcheggiatopedonali e un’in sosta irregolare, nello stesso punto in cui si trovava la macchina la cui portiera, spalancata all’improvviso, ha causato la caduta di”, il ciclista trentacinquenne che è morto martedì dopo 11 giorni di agonia. Fatale gli è stato lo scontro con lo sportello di quell’, in via Soperga all’angolo con via Marocco in zona stazione Centrale. Per la giovane vittima, ingegnere biomedico originario del Salento, l’associazione “Basta morti in strada“ con la rete di associazioni “La città delle persone“ ha promosso un presidio ieri sera, giovedì 24 ottobre, che ha richiamato in strada centinaia di milanesi, su due ruote e non. La manifestazione I promotori hanno descritto la scena, prima di cominciare, facendo notare come a distanza di due settimane non sia