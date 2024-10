“Grande Fratello”, Maica in lacrime quando ha scoperto dell’uscita: il motivo (Di venerdì 25 ottobre 2024) News tv. “Grande Fratello”, Maica in lacrime quando ha scoperto dell’uscita: il motivo. Il Grande Fratello spagnolo ha deciso di scambiare dei concorrenti con quelli dell’edizine italiana e così Maica è venuta a Roma e Shaila e Lorenzo sono partiti per la Spagna. Maica Benedicto al Grande Fratello italiano è rimasta solo 48 ore ma ha lasciato un bel segno e tutt’ora in casa sentono la sua mancanza. Tvzap.it - “Grande Fratello”, Maica in lacrime quando ha scoperto dell’uscita: il motivo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) News tv. “”,inha: il. Ilspagnolo ha deciso di scambiare dei concorrenti con quelli dell’edizine italiana e cosìè venuta a Roma e Shaila e Lorenzo sono partiti per la Spagna.Benedicto alitaliano è rimasta solo 48 ore ma ha lasciato un bel segno e tutt’ora in casa sentono la sua mancanza.

