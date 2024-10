Linkiesta.it - Gastronomika News, le notizie buone della settimana

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ascolta il podcast! Questaparliamo di Buonissima Torino, in programma fino al 27 ottobre. Un evento che celebra la cucina piemontese con oltre novanta appuntamenti gastronomici, coinvolgendo chef di fama mondiale. Ce la racconta l’ideatore e organizzatore Luca Iaccarino. Ecco gli eventi in programma: Dal 24 al 26 ottobre, Trieste ospiterà il Triestespresso Expo 2024, la fiera mondiale dedicata all’espresso, con partecipanti da 48 Paesi. Un’occasione per scoprire le ultime novità nel settore del caffè. Continua il festival Ein Prosit, a Udine dal 31 ottobre al 3 novembre, mentre fino al 30 novembre si può visitare il festivalmostarda di Cremona, e fino al 2 dicembre la 94esima Fiera internazionale del tartufo d’Alba, in Piemonte, con tantissimi eventi e la mostra mercato. Se vi può interessare, la quotazione attuale del tartufo bianco pregiato è attorno ai 4.