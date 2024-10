Fortini rilancia il De Luca-ter: “Ha fatto bene e chiede di essere giudicato” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Non c’è fibrillazione. C’è una maggioranza che io credo sia assolutamente coesa. Forse l’opinione pubblica ancora non lo ha compreso, perché nell’arco di quattro anni mi hanno sempre fatto la stessa domanda ma la risposta è sempre stata la stessa. C’è il recepimento di quella che è una legge nazionale ma è l’idea di che noi abbiamo sempre avuto in mente”. Così l’assessore regionale alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili, Lucia Fortini – a margine di una iniziativa a Salerno – parlando della questione del terzo mandato per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Anteprima24.it - Fortini rilancia il De Luca-ter: “Ha fatto bene e chiede di essere giudicato” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Non c’è fibrillazione. C’è una maggioranza che io credo sia assolutamente coesa. Forse l’opinione pubblica ancora non lo ha compreso, perché nell’arco di quattro anni mi hanno semprela stessa domanda ma la risposta è sempre stata la stessa. C’è il recepimento di quella che è una legge nazionale ma è l’idea di che noi abbiamo sempre avuto in mente”. Così l’assessore regionale alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili, Lucia– a margine di una iniziativa a Salerno – parlando della questione del terzo mandato per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De

