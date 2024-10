F1 GP Messico | McLaren introduce il nuovo fondo è la prima volta dal GP di Miami

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Laha introdotto unsulla vettura, in occasione del Gran Premio del. Il team inglese non portava un aggiornamento simile dal Gran Premio di, in scena ad aprile. Andrea Stella aveva anticipato la presenza delalcune settimane fa, ma la squadra aveva deciso di posticipare di alcuni weekend l’introduzione. Si tratta di un elemento “pesantemente revisionato, con cambiamenti geometrici in tutte le zone, con il risultato di un miglioramento aerodinamico in tutte le condizioni“, secondo quanto si legge nel comunicato che il team papaya ha consegnato alla FIA. F1, GPil, è ladal GP diSportFace.