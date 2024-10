Lanotiziagiornale.it - Elezioni in Liguria: i leader del centrodestra a Genova, con Toti convitato di pietra

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Rilanciare il sistema, senza pronunciare il nome del “patteggiatore”. Era la sfida alla quale erano chiamati idiplanati ieri ai Magazzini del Cotone diper la chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci., dimenticato lo scandalo del sistemaUna sfida difficile, riuscita a quasi tutti: Giorgia Meloni, Antonio Tajani, persino alla new entry Stefano Bandecchi (cooptato all’ultimo dalper tentare di raggranellare qualche voto ine in Umbria), hanno sorvolato sullo scandalo, incensando Bucci, l’alter ego di. Chi non ha passato la prova è stato invece Matteo Salvini: “Se siamo qui, è anche grazie alla gestione die a nove anni di buon governo della. Non c’è niente da cancellare”, ha detto il vicepremier.