Diletta Leotta, ancora polemiche per la showgirl: «Orrore!». Cos'è successo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La conduttrice de La Talpacriticata sui social. Il motivo Tornano leper la conduttriceuna volta è il suo abbigliamento a far discutere i più, anche se lanon sembra essere l’unico volto noto della rete ad ostentare outfit particolari o talvolta succinti. Tuttaviapare non stia particolarmente simpatica al pubblico femminile, tanto da rendere ogni sua condivisione un vero e proprio “incubo social”. Nelle ultime ore il suo recente look è stato ampiamente criticato su Instagram attraverso commenti e insulti di cattivo gusto. In particolare sono i nuovi stivali Balenciaga della– presumibilmente acquistati insieme al marito come si vede dall’immagine – a destare scalpore: «Se piove sono guai!!», scrivono i più. Si tratta del nuovo modello lanciato dal brand, i New Wader.