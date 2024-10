“Così non è giusto”. Lutto nello sport, morto a 30 anni: sotto choc gli amici. Lascia un bimbo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Se n’è andato a 30 anni, Lasciando senza parole tantissimi amici che con lui hanno condiviso questi pochi ma intensi anni. Lo sport nel sangue, la passione per la mountain bike ed il surf. Quando la notizia della sua morte si è diffusa, la piccola comunità dove è nato si è stretta. Toccante il messaggio comparso sulla bacheca Facebook del Comune di San Vincenzo: “Non esistono parole adatte per descrivere il dolore e la tristezza che la comunità di San Vincenzo, sotto choc, sta provando”. >> “Ce l’ho fatta”. Sonia Bruganelli avvisa il pubblico di Ballando con le stelle, ha una nuova carta in mano: pronta a dare battaglia “Ci è giunta la terribile notizia della scomparsa, a causa di una malattia, di un nostro giovane concittadino di appena 30 anni, padre di uno splendido bambino. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Se n’è andato a 30ndo senza parole tantissimiche con lui hanno condiviso questi pochi ma intensi. Lonel sangue, la passione per la mountain bike ed il surf. Quando la notizia della sua morte si è diffusa, la piccola comunità dove è nato si è stretta. Toccante il messaggio comparso sulla bacheca Facebook del Comune di San Vincenzo: “Non esistono parole adatte per descrivere il dolore e la tristezza che la comunità di San Vincenzo,, sta provando”. >> “Ce l’ho fatta”. Sonia Bruganelli avvisa il pubblico di Ballando con le stelle, ha una nuova carta in mano: pronta a dare battaglia “Ci è giunta la terribile notizia della scomparsa, a causa di una malattia, di un nostro giovane concittadino di appena 30, padre di uno splendido bambino.

