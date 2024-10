Basket, serie B | Fabo Herons Montecatini-Toscana Legno Livorno: trasferta vietata ai tifosi piellini (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'incontro di Basket di serie B tra Fabo Herons Montecatini e Toscana Legno Pielle Livorno, in programma al PalaTerme mercoledì 6 novembre, si giocherà senza i tifosi biancoblù sugli spalti. Lo ha stabilito, in attesa della conferma definitiva del prefetto di Lucca, la Commissione analisi Livornotoday.it - Basket, serie B | Fabo Herons Montecatini-Toscana Legno Livorno: trasferta vietata ai tifosi piellini Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'incontro didiB traPielle, in programma al PalaTerme mercoledì 6 novembre, si giocherà senza ibiancoblù sugli spalti. Lo ha stabilito, in attesa della conferma definitiva del prefetto di Lucca, la Commissione analisi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - Serie A2 2024/2025 : risultati e classifica regular season aggiornata - I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A2 2024/2025 di basket. Tutto pronto per la nuova stagione del campionato cadetto di pallacanestro, che si presenta con una veste rinnovata: addio, infatti, ... (Sportface.it)

Basket femminile - Campobasso-Schio il ‘big match’ della 5° giornata di Serie A1. Derby veneto tra Venezia e San Martino di Lupari - Nel weekend alle porte la Serie A1 di basket femminile disputata la quinta giornata della regular season 2024-2025, con un solo anticipo previsto domani pomeriggio ed il resto delle partite in programma domenica 27 ottobre – osserva un turno di ... (Oasport.it)

Basket serie C - big match al PalaVending : i Baskers ospitano Fossombrone - Big match in programma fra le mura amiche del PalaVending per i Baskers Forlimpopoli, che sabato alle 18 ospiteranno una delle altre tre formazioni imbattute, la Bartoli Mechanics Fossombrone. La compagine guidata dall’esperto coach Paolini si ... (Today.it)

Basket - in serie C il Cosmocare CUS Pisa cerca rilancio sul difficile campo di Prato - Pisa, 25 ottobre 2024 – Impegnativa trasferta del CUS Pisa, targato Cosmocare, nella quarta giornata del campionato di serie C. Il quintetto di Andrea Scocchera è infatti di scena, domenica a Prato, sul campo della Sim Tel Union Basket, che ha due ... (Sport.quotidiano.net)