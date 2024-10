Assurdo incidente a Tony Arbolino: investito da fermo in corsia box, il pilota di Moto2 è illeso (Di venerdì 25 ottobre 2024) Incredibile incidente di Tony Arbolino nelle FP1 di Moto2 del GP di Thailandia: il 24enne milanese è stato travolto da fermo in corsia box dall'olandese Zonta van den Goorbergh. Fanpage.it - Assurdo incidente a Tony Arbolino: investito da fermo in corsia box, il pilota di Moto2 è illeso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Incredibiledinelle FP1 didel GP di Thailandia: il 24enne milanese è stato travolto dainbox dall'olandese Zonta van den Goorbergh.

