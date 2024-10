Alluvioni e cementificazione | dal 2012 sono naufragate 4 proposte di legge e quella dell’Emilia-Romagna è un inganno

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Cambiamenti climatici,selvaggia, scarsa manutenzione del territorio. Se ogni alluvione finisce per trasformarsi in un disastro, il motivo va ricercato innanzitutto in questi tre elementi. Le piogge delle ultime settimane hanno fatto finire sott’acqua diverse regioni, con l’Emilia-che si è confermata ancora una volta il territorio più colpito. Nel commentare l’accaduto, il ministro Nello Musumeci ha individuato soprattutto un responsabile: il consumo di suolo, ossia ladi un terreno che in precedenza era agricolo o naturale.