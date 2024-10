361magazine.com - “Alforno”, il nuovo cooking show dedicato al mondo del bakery

(Di venerdì 25 ottobre 2024) In oda dal 28 ottobreè unaldel, che esplora la passione per le preparazioni da forno, dolci e salate. Il programma andrà in onda su Sky Uno e in streaming su NOW, dal 28 ottobre al 1° novembre, ogni giorno alle 18:50. Prodotto da Food Media Factory e Level 33, il format offre agli spettatori un viaggio neldella panificazione, svelando i segreti e le tecniche di cottura di pane, dolci e lievitati. I tre conduttori e giudici del programma sono figure di spicco nel settore: Renato Bosco, esperto di pizza contemporanea, Stefano Cavada, divulgatore enogastronomico, e Andrea Tortora, specialista in pasticceria e lievitati. Ognuno di loro porta una visione unica del, combinando tradizione, ricerca e modernità, accompagnando i concorrenti in un percorso tra impasti e farciture.