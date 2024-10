Sport.quotidiano.net - Vis, ecco l’ex difensore goleador. Zagnoni è in agguato con il Carpi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un venerdì sera tra le mura amiche per ritrovare la vittoria. Dopo oltre un mese d’astinenza è infatti questo lo slogan che aleggia nello spogliatoio vissino. Per farlo però i biancorossi dovranno sconfiggere uncon tanta voglia di riscatto e proprio come la Vis affamato di punti salvezza. Infatti la sconfitta contro la pianese ed il pareggio casalingo a reti bianche contro la Lucchese hanno lasciato tanto amaro in bocca in casa emiliana. Nell’ultima giornata, al “Cabassi”, complici i festeggiamenti per i 115 anni di storia del club, il pubblico era quello delle grandi occasioni. Tuttavia gli uomini di mister Cristian Serpini non sono riusciti a trovare la via della rete accontentandosi di un pareggio che li ha portati ad undici punti, soltanto due in meno rispetto alla Vis.