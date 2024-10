VIDEO | Atm, si dimettono cda e Presidente. Campagna: "Ecco le sfide per chi verrà dopo" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si sono dimessi il consiglio d'amministrazione dell'Atm, Carla Grillo e Salvatore Ingegneri, insieme al Presidente Giuseppe Campagna. La lettera, presentata questo pomeriggio al sindaco Federico Basile, è arrivata poco dopo la presentazione dei nuovi bus a noleggi acquistati dalla partecipata che Messinatoday.it - VIDEO | Atm, si dimettono cda e Presidente. Campagna: "Ecco le sfide per chi verrà dopo" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si sono dimessi il consiglio d'amministrazione dell'Atm, Carla Grillo e Salvatore Ingegneri, insieme alGiuseppe. La lettera, presentata questo pomeriggio al sindaco Federico Basile, è arrivata pocola presentazione dei nuovi bus a noleggi acquistati dalla partecipata che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Anpi contro Bucci : "Prenda le distanze da Vannacci e tenga fuori La Russa - presidente del senato - dalla campagna elettorale" - "Il presidente del Senato deve restare fuori dalla campagna elettorale". Così l'Anpi di Genova in una nota condivisa attacca Marco Bucci, candidato del centrodestra alle prossime Elezioni Regionali del 27 e 28 ottobre. A far infuriare l'associazione dei partigiani è la presenza, annunciata, di... (Genovatoday.it)

Colombia : indagini sul presidente Petro per presunte irregolarità in campagna elettorale - Colombia: indagini sul presidente Petro Il Consiglio nazionale elettorale (CNE) colombiano ha aperto formalmente un’indagine nei confronti del presidente Gustavo Petro per presunte irregolarità in campagna elettorale, in particolar per presunta violazione dei limiti […]. Il Consiglio nazionale elettorale (CNE) della Colombia apre indagini sul presidente Gustavo Petro per presunte irregolarità in campagna elettorale del 2022. (Periodicodaily.com)

La campagna di Trump : “C’è un piano dell’Iran per assassinare l’ex presidente” - La campagna del candidato repubblicano alle elezioni presidenziali americane di novembre sostiene di aver ricevuto informazioni di intelligence in merito a minacce ''reali e specifiche'' di assassinare Donald Trump da parte dell'Iran.Continua a leggere . (Fanpage.it)