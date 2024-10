Ilrestodelcarlino.it - Via Sabotino, pericolo cedimenti: "Tombatura rovinata dal Ravone". Ipotesi di lavori come in via Saffi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Paura perstrutturali delle strade. E ora via, colpita duramente dall’alluvione, rischia di diventare un nuovo casofu viapoco più di un anno fa. Il Comune valuta le prossime mosse. "A seguito delle prime verifiche speditive in via, si è valutato di poter riaprire in sicurezza già da oggi (ieri, ndr) la circolazione a tutti i mezzi, seppure con una piccola modifica dell’assetto circolatorio". In sostanza sono aperte due corsie su tre, con una leggera deviazione. A farlo sapere in una nota è Palazzo d’Accursio, che annuncia anche nuove verifiche "visive e strumentali" nei prossimi giorni quando la situazione del meteo sarà migliorata e la piaggia cesserà di battere.