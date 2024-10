Uno studio sulle emozioni dei pulcini dimostra quanto siamo simili nel provare stati d’ansia e depressione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Uno studio dimostra che i pigolii dei pulcini raccontano molto sul loro stato emotivo. Un pulcino davanti specchio, sentendosi meno solo, produce vocalizzazioni che indicano calma. Al contrario, uno tutto solo emette invece suoni sintomo di uno stato emotivo paragonabile all'ansia. Fanpage.it - Uno studio sulle emozioni dei pulcini dimostra quanto siamo simili nel provare stati d’ansia e depressione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unoche i pigolii deiraccontano molto sul loro stato emotivo. Un pulcino davanti specchio, sentendosi meno solo, produce vocalizzazioni che indicano calma. Al contrario, uno tutto solo emette invece suoni sintomo di uno stato emotivo paragonabile all'ansia.

