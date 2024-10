Un’altra spaccata da Blanco. Ladri all’opera in piena notte. Pasticceria visitata due volte (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Pasticceria “L’Isola delle Rose“, di proprietà del noto cantante Blanco, è tornata ancora una volta nel mirino dei Ladri. L’attività inaugurata nel cuore di Brescia lo scorso anno nel mese di maggio, è visitata per la seconda volta in meno di un mese. Dopo la spaccata avvenuta il 24 settembre, i Ladri hanno colpito nuovamente, alimentando preoccupazione tra i residenti e i fan del giovane artista. Blanco, il cui vero nome è Riccardo Fabbriconi, è un talento della musica italiana e ha sempre dimostrato un forte legame con la sua terra d’origine: il lago di garda e la città di Brescia. Quando la Pasticceria è stata derubata per la prima volta, con il suo spirito ironico, aveva scherzato in merito alla qualità dei dolci offerti nel suo locale, affermando: "I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba". Un assalto che si è ripetuto la notte scorsa. Ilgiorno.it - Un’altra spaccata da Blanco. Ladri all’opera in piena notte. Pasticceria visitata due volte Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La“L’Isola delle Rose“, di proprietà del noto cantante, è tornata ancora una volta nel mirino dei. L’attività inaugurata nel cuore di Brescia lo scorso anno nel mese di maggio, èper la seconda volta in meno di un mese. Dopo laavvenuta il 24 settembre, ihanno colpito nuovamente, alimentando preoccupazione tra i residenti e i fan del giovane artista., il cui vero nome è Riccardo Fabbriconi, è un talento della musica italiana e ha sempre dimostrato un forte legame con la sua terra d’origine: il lago di garda e la città di Brescia. Quando laè stata derubata per la prima volta, con il suo spirito ironico, aveva scherzato in merito alla qualità dei dolci offerti nel suo locale, affermando: "I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba". Un assalto che si è ripetuto lascorsa.

