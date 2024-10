Trump, Harris, la “scomunica” del Papa: il voto incerto e pesante dei cattolici Usa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Trump, Harris, la "scomunica" del Papa: i cattolici Usa tra Dio e Cesare sono divisi negli Stati chiave al voto. Trump, Harris, la “scomunica” del Papa: il voto incerto e pesante dei cattolici Usa InsideOver. It.insideover.com - Trump, Harris, la “scomunica” del Papa: il voto incerto e pesante dei cattolici Usa Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di giovedì 24 ottobre 2024), la "" del: iUsa tra Dio e Cesare sono divisi negli Stati chiave al, la “” del: ildeiUsa InsideOver.

Papa Francesco : Trump e Harris - entrambi contro la vita - Ma invitando ciascuno a riflettere in profondità sui valori della dignità umana, della giustizia sociale e del rispetto della vita in tutte le sue forme. Donald Trump, Papa Francesco, Kamala Harris @Foto Crediti Ansa – VevletMagIl richiamo alla difesa della vita Papa Francesco, noto per il suo forte impegno sui temi sociali e morali, ha ribadito la sua opposizione all’aborto, definendolo un “peccato contro l’umanità“. (Velvetmag.it)

Papa Francesco rientra in Italia dopo il viaggio in Asia e boccia i candidati Usa : «Trump o Harris? Entrambi sono contro la vita» - Un peccato anche contro la vita di quella gente: la migrazione è un diritto, un diritto che è già nella Sacra Scrittura, nell’Antico Testamento». Foto di copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO Leggi anche: Il Papa: «Preoccupato per l’allargamento del conflitto in Palestina. La Chiesa non permette l’aborto perché uccidere è un assassinio. (Open.online)

Papa : “Harris o Trump? Entrambi sono contro la vita” - "Ognuno scelga il male minore" Sul volo di ritorno da Singapore a Roma ieri il Papa è intervenuto sulle elezioni americane. "Ambedue sono contro la vita", ha detto riferendosi a Donald Trump e a Kamala Harris, "ognuno scelga il male minore". (Sbircialanotizia.it)