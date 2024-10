Cityrumors.it - Totti torna in campo? Due club sarebbero perfetti per il Pupone

(Di giovedì 24 ottobre 2024)di nuovo in? Una mossa geniale per il marketing e duel’ideale per il ritorno delFrancescoa giocare? Una possibilità che ha alzato la stessa bandiera della Roma in una recente intervista, nel corso della quale ha rivelato di aver ricevuto qualche offerta dadi Serie A. All’età di 48 anni ‘il’ – come lo chiamano i tifosi giallorossi per la sua classica esultanza in cui si portava il dito all’altezza della bocca – ha confessato di sentirsi in grado dire ine che glisufficienti solo due mesi di allenamento per recuperare la forma: “Due mesi e sarei in forma per almeno 30 minuti di gioco”. Fiducioso a dir pocoche in questi giorni sta dominando le pagine dei giornali. Il ritorno diuna potenziale grande mossa di marketing (Ansa Foto) – Cityrumors.