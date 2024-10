Tvzap.it - Totti e Marialuisa Jacobelli, ecco quando si sarebbero conosciuti: si scopre tutto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Personaggi tv.si: si– È il gossip del giorno, non si parla (e legge) d’altro. Francescoè stato paparazzato in compagnia della giornalista sportivain un hotel romano. Dalle fotografie sul settimanale “Gente” in edicola oggi, giovedì 24 ottobre 2024, si lascia intendere che tra i due ci sia una relazione. A confermarlo poi cile parole della giovane, che in un’intervista non ha smentito la liason con l’ex capitano della Roma.