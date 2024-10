Storia e vita di Shyamala Gopalan, mamma (e musa ispiratrice) di Harris (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ruolo della madre nella propria vita è scontato, ma nel caso della candidata del Partito Democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris, questa importanza è argomento di campagna elettorale. Ed ecco che in tutti i suoi interventi e interviste c’è sempre un riferimento, un aneddoto che ricorda la mamma, Shyamala Gopalan. “È la persona più importante della mia vita”, ha detto Kamala Harris sulla madre, una donna emigrata dall’India negli anni ’50, quando aveva solo 19 anni. “Quando mia madre è arrivata qui dall’India a 19 anni probabilmente non immaginava questo momento”, dichiarò Harris durante l’insediamento come vicepresidente a gennaio del 2021. “Ma lei credeva profondamente in un Paese dove questo momento sarebbe stato possibile”, aggiunse. Formiche.net - Storia e vita di Shyamala Gopalan, mamma (e musa ispiratrice) di Harris Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ruolo della madre nella propriaè scontato, ma nel caso della candidata del Partito Democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Kamala, questa importanza è argomento di campagna elettorale. Ed ecco che in tutti i suoi interventi e interviste c’è sempre un riferimento, un aneddoto che ricorda la. “È la persona più importante della mia”, ha detto Kamalasulla madre, una donna emigrata dall’India negli anni ’50, quando aveva solo 19 anni. “Quando mia madre è arrivata qui dall’India a 19 anni probabilmente non immaginava questo momento”, dichiaròdurante l’insediamento come vicepresidente a gennaio del 2021. “Ma lei credeva profondamente in un Paese dove questo momento sarebbe stato possibile”, aggiunse.

