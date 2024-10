Sciopero 31 ottobre, Flc Cgil: “Manifestazioni in 40 città, a Roma presidio al MIM” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre sarà Sciopero del comparto Istruzione e Ricerca. Incroceranno le braccia le lavoratrici e i lavoratori della scuola, dell’università, degli enti di ricerca, delle accademie, dei conservatori e delle scuole non statali con contratto Aninsei. L'articolo Sciopero 31 ottobre, Flc Cgil: “Manifestazioni in 40 città, a Roma presidio al MIM” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giovedì 31saràdel comparto Istruzione e Ricerca. Incroceranno le braccia le lavoratrici e i lavoratori della scuola, dell’università, degli enti di ricerca, delle accademie, dei conservatori e delle scuole non statali con contratto Aninsei. L'articolo31, Flc: “in 40, aal MIM” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ausl - dipendenti in sciopero per l’intera giornata di giovedì 31 ottobre - L'Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata di giovedì 31 ottobre 2024. Nella giornata di sciopero verranno assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente. L'Azienda si scusa per eventuali disagi. (Ilpiacenza.it)

Sciopero 31 ottobre - si ferma il mondo della scuola e dell’istruzione - "Fallito il tentativo di conciliazione – spiega la FLC CGIL –, la nostra organizzazione ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata. Non è possibile indignarsi quando l’Ocse dice che l’Italia è il paese che paga di meno gli insegnanti e poi fare finta di nulla quando bisogna investire nel contratto”. (Quotidiano.net)

Scuola in sciopero il 31 ottobre. Cgil : “Basta precariato - più investimenti” - Insomma, gli alunni più fragili, per i quali la continuità didattica sarebbe particolarmente importante, sono quelli che invece più spesso cambiano i docenti di riferimento. Ad essere particolarmente colpito dal precariato è il settore del sostegno. Un altro problema annoso riguarda il precariato. Il governo, denuncia il sindacato, “ha stanziato fondi che coprono appena un terzo dell'inflazione per il triennio 2022-2024, pari a un aumento medio lordo di 135 euro al mese, mentre le richieste sindacali puntano ad ottenere almeno 400 euro. (Lanazione.it)