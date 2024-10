Rubati in parrocchia a Bari i soldi dei poveri. Ladro incastrato da un video (Di giovedì 24 ottobre 2024) Brutta storia quella che arriva da Bari dove in una parrocchia sono stati Rubati i soldi per i poveri. Servizio di Nicola Ferrante Rubati in parrocchia a Bari i soldi dei poveri. Ladro incastrato da un video TG2000. Tv2000.it - Rubati in parrocchia a Bari i soldi dei poveri. Ladro incastrato da un video Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Brutta storia quella che arriva dadove in unasono statiper i. Servizio di Nicola Ferranteindeida unTG2000.

