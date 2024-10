Roma, la Capitale è pronta per l’evento dell’anno: stanno arrivando da tutta Italia, un appuntamento imperdibile (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Roma, la Capitale è pronta per l’evento dell’anno: stanno arrivando visitatori da tutta Italia. L’appuntamento è imperdibile e davvero goloso. Considerata una delle città più belle del mondo, Roma non delude mai i suoi visitatori. Nonostante da qualche mese sono presenti cantieri e restauri che complicano soprattutto la vita ai cittadini, la Capitale d’Italia si prepara ad affrontare il Giubileo, e tutti gli eventi connessi in un modo nuovo: decisamente più attuale e contemporaneo. Il sindaco Gualtieri ha più volte chiesto ai Romani di pazientare, presto la città sarà a misura di Europa, e non solo. Roma, In Arrivo Un Grande Evento-Foto Pixabay-Gaeta.itIn attesa di un 2025 esaltante, le previsioni in merito al Giubileo sono rosee e del tutto positive la Capitale è pronta ad accogliere un evento considerato davvero speciale. Gaeta.it - Roma, la Capitale è pronta per l’evento dell’anno: stanno arrivando da tutta Italia, un appuntamento imperdibile Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, lapervisitatori da. L’e davvero goloso. Considerata una delle città più belle del mondo,non delude mai i suoi visitatori. Nonostante da qualche mese sono presenti cantieri e restauri che complicano soprattutto la vita ai cittadini, lad’si prepara ad affrontare il Giubileo, e tutti gli eventi connessi in un modo nuovo: decisamente più attuale e contemporaneo. Il sindaco Gualtieri ha più volte chiesto aini di pazientare, presto la città sarà a misura di Europa, e non solo., In Arrivo Un Grande Evento-Foto Pixabay-Gaeta.itIn attesa di un 2025 esaltante, le previsioni in merito al Giubileo sono rosee e del tutto positive laad accogliere un evento considerato davvero speciale.

Roma Capitale : Lavori di Riqualificazione Stradale in Corso in Via Collatina - Tra i progetti futuri figura il completamento di via Casal Boccone e via Casale San Basilio, nonché il rifacimento di via dei Fiorentini. L’obiettivo di tale intervento è ambizioso, ma il sindaco ha tranquillizzato i cittadini garantendo che il lavoro si sta svolgendo con qualità ed efficienza, dimostrando che la manutenzione stradale può avvenire in modi innovativi e proattivi. (Gaeta.it)

Roma Capitale e Microsoft lanciano Julia - l’assistente virtuale per i turisti in vista del Giubileo - Collaborazioni e obiettivi del progetto L’iniziativa per sviluppare Julia è frutto di una collaborazione tra Microsoft, Ntt Data e Intellera, parte del gruppo Accenture. Queste aziende, attive nei settori della tecnologia e dei servizi, hanno unito le forze per creare un’assistente virtuale che non solo fornisce informazioni, ma contribuisce anche a ottimizzare l’interazione tra i diversi attori del settore turistico. (Gaeta.it)

Roma Capitale e Università Roma Tre : Partnership Strategica per Sostenibilità e Innovazione - Non solo, ma questo accordo si propone anche di creare nuove opportunità formative per gli studenti dell’Università, elemento essenziale per la crescita professionale dei giovani. Tali esperienze lavorative non solo contribuiranno a migliorare il profilo professionale degli studenti, ma permetteranno anche di integrare le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi con situazioni pratiche reali. (Gaeta.it)