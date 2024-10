Rivoluzione nella sicurezza con la patente a punti (Di giovedì 24 ottobre 2024) La patente a punti in edilizia è un sistema di qualificazione obbligatoria delle imprese, che attribuisce o decurta crediti a seconda delle iniziative o dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro. È obbligatoria, dallo scorso 1° ottobre, per le imprese e i lavoratori autonomi, ma l'INL ha recentemente pubblicato le prime Faq per chiarire alcune questioni. Innanzitutto, sono escluse dall’obbligo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza. nella prima fase è possibile autocertificare i requisiti, il cui invio è obbligatorio - tramite PEC - per chi sta già operando in cantieri temporanei o mobili. Quotidiano.net - Rivoluzione nella sicurezza con la patente a punti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lain edilizia è un sistema di qualificazione obbligatoria delle imprese, che attribuisce o decurta crediti a seconda delle iniziative o dei rischi in materia disul lavoro. È obbligatoria, dallo scorso 1° ottobre, per le imprese e i lavoratori autonomi, ma l'INL ha recentemente pubblicato le prime Faq per chiarire alcune questioni. Innanzitutto, sono escluse dall’obbligo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.prima fase è possibile autocertificare i requisiti, il cui invio è obbligatorio - tramite PEC - per chi sta già operando in cantieri temporanei o mobili.

