Rfi maxigara per rinnovare le ferrovie | Investimenti senza precedenti

Roma, 14 ottobre 2024 – Una maxi-gara da 1,3 miliardi di euro per modernizzare la rete ferroviaria del Paese. A lanciarla Rfi, società del gruppo Fs italiane, che spiega: "La procedura rientra nel più ampio piano di Investimenti per attività di manutenzione finalizzate a innalzare gli standard di affidabilità della rete". L'accordo quadro ha una durata di tre anni. "Stiamo affrontando una grande sfida di modernizzazione della rete ferroviaria con una mole di Investimenti senza precedenti", sottolinea l'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio. "Il bando di gara da 1,3 miliardi di euro per la manutenzione e il potenziamento delle linee ferroviarie è una sfida per trasformare le infrastrutture esistenti in una rete non solo di trasporto, ma anche capace di supportare lo sviluppo dei territori e la mobilità del Paese", spiega l'ad.

