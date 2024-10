Radio Punto Zero -Intervento di Francesco Montervino sulle italiane in Champions e sul Napoli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Introduzione al programmaFrancesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, è stato ospite della trasmissione “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero. Questo programma Radiofonico è dedicato al Calcio Napoli e approfondisce le tematiche proposte sul web da NapoliMagazine.com, con appuntamenti dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotto da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Francesco Montervino: Riflessioni sulla Champions League Prestazioni delle squadre italianeMontervino ha commentato le squadre italiane in Champions League, affermando che “lo Stoccarda è una formazione di alto livello, ricca di giovani talenti, ma ci si aspetta di più dalla Juventus. Con Thiago Motta, si sperava in una Juventus straordinaria fin da subito, ma è necessario un certo periodo di adattamento. Terzotemponapoli.com - Radio Punto Zero -Intervento di Francesco Montervino sulle italiane in Champions e sul Napoli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Introduzione al programma, ex centrocampista e capitano del, è stato ospite della trasmissione “Magazine Live” su. Questo programmafonico è dedicato al Calcioe approfondisce le tematiche proposte sul web daMagazine.com, con appuntamenti dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotto da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.: Riflessioni sullaLeague Prestazioni delle squadreha commentato le squadreinLeague, affermando che “lo Stoccarda è una formazione di alto livello, ricca di giovani talenti, ma ci si aspetta di più dalla Juventus. Con Thiago Motta, si sperava in una Juventus straordinaria fin da subito, ma è necessario un certo periodo di adattamento.

