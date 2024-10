Probabili formazioni Lazio-Genoa nona giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La squadra biancoceleste, archiviata la sconfitta subita contro la Juventus, vuole rialzare la testa per non perdere contatto con le dirette avversarie per le posizioni europee. La compagine rossoblù, invece, arriva dal pareggio in extremis contro il Bologna e spera di fare punti anche in questa delicata trasferta. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 27 ottobre allo Stadio Olimpico e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco, di seguito le possibili scelte dei due allenatori Marco Baroni e Alberto Gilardino.– Lazzari è ancora fuori per infortunio e questa volta in difesa mancherà anche lo squalificato Romagnoli. Al centro, dunque, spazio per Gila e Patric. Sulla trequarti Isaksen, Dia e Zaccagni in sostegno di Castellanos.