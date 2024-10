Premio Sakharov a leader opposizione Venezuela, l'annuncio di Metsola in plenaria a Strasburgo (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Strasburgo, 24 ottobre 2024 Il Premio Sakharov 2024 del Parlamento Europeo va ai leader dell'opposizione Venezuelana María Corina Machado e Edmundo González Urrutia. Lo annuncia la presidente del Parlamento Roberta Metsola, a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Premio Sakharov a leader opposizione Venezuela, l'annuncio di Metsola in plenaria a Strasburgo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 24 ottobre 2024 Il2024 del Parlamento Europeo va aidell'na María Corina Machado e Edmundo González Urrutia. Lo annuncia la presidente del Parlamento Roberta, a. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

