Ilfattoquotidiano.it - Paul Watson ancora detenuto in Groenlandia: il suo caso mi fa riflettere su animali e schiavitù

(Di giovedì 24 ottobre 2024) di Nadia D’Agaro E’ di nuovo prorogata la detenzione diin, fino al 13 novembre. Pare che i giudici non riescano a decidere cosa fare di lui, attivista per la fauna marina, e forse, almeno in Francia, sta diventando una “patata bollente” dato che addirittura il presidente Macron è interpellato per chiedere la concessione della cittadinanza francese e il conseguente asilo politico, e personaggi famosi frasti/attori e ambientalisti (Brigitte Bardot, Pierce Brosnan etc.) chiedono la sua liberazione e la non estradizione in Giappone, estradizione che per un uomo anziano significherebbe la morte in prigione.