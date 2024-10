Pagelle Roma-Dinamo Kiev 1-0 | voti e tabellino Europa League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tommaso Baldanzi il migliore, male Eldor Shomurodov, rimandato Enzo Le Fee. Sono in sintesi ledi1-0, match della terza giornata di, deciso da un calcio di rigore di Artem Dovbyk. La squadra di Ivan Juric sale così a 4 punti in classifica. Nel primo tempo lacontrolla il possesso palla, ma è poco incisiva negli ultimi trenta metri. La rete dell’1-0 al 23? nasce da uno spunto di Baldanzi che salta con un tunnel Mykhavko e viene trattenuto in area: l’arbitro indica il dischetto e Dovbyk dagli undici metri non sbaglia il rigore del vantaggio giallorosso. Baldanzi ci riprova pochi minuti dopo con un sinistro a giro dal limite che termina non di molto fuori. Al 34? occasionedopo una palla persa da Le Fée: cross sul secondo palo di Guerrero e palla a Tymchyk, che stoppa e col destro sfiora la porta difesa da Svilar.